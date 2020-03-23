Пенсіонерам допоможуть розібратися, як платити за послуги та продукти онлайн

Міністерство соціальної політики розробляє ініціативу, яка допоможе пенсіонерам опанувати банківську систему.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн-брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми знаємо, що наші пенсіонери традиційно люблять ходити на пошту, отримувати там кошти, вони там спілкуються з людьми, але сьогодні склалася така ситуація, коли нам треба убезпечити і захистити людей. Тому ми готуємо сьогодні рішення про те, щоб максимально допомогти пенсіонерові опанувати і перевести їх на банківську систему», - зазначила Лазебна.

Вона повідомила, що Мінсоцполітики планує запропонувати проєкт, який називатиметься «Допомога літній людині», для того, щоб пенсіонери могли отримувати пенсію на банківську карточку, оплатити нею онлайн-послуги, замовити продукти харчування, ліки тощо.