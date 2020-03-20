Радниця Президента сказала, де знайдуть гроші на індексацію пенсій

Україна забезпечить індексацію пенсій і збільшення соціальних видатків за рахунок зовнішніх запозичень, а також перерозподілу бюджету.

Про це у ефірі "Свободи слова" сказала радник президента Юлія Ковалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є кілька джерел. В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат бюджету і перераховувати, перерозподіляти, де можна буде. Додатковим джерелом будуть і державні компанії, і прибутки державних банків, скорочення великих зарплат, скорочення всієї кількості бюджету, яку можна скоротити", - сказала Ковалів.

Другим джерелом, за її словами, стане збільшення дефіциту бюджету.

"Ми собі можемо це дозволити. На сьогодні дефіцит запланований на рівні 2%. Але цей бюджет будувався на прогнозі економічного зростання 3,5%. Сьогодні ми бачимо прогноз, коли економіка ЄС впаде до 10%. Чим ми будемо фінансувати дефіцит? Так само,як і інші країни - запозиченнями, збільшенням державного дефіциту", - пояснила Ковалів.

Вона підкреслила, що залучатиметься максимально дешевий ресурс.

"Де ми можемо максимально дешево позичити гроші? Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Єврокомісія. Це там, де відсоткова ставка за нашим боргом становитиме 0,5% - 1,2%. Це найдешевші гроші, які нам доступні. І зараз уряд над цим працює", - відзначила Ковалів.

Разом з тим, за її словами, видатки на медицину можуть зрости на близько 100 млрд грн, якщо поширення коронавірусу продовжиться.

"Ми прекрасно розуміємо видатки і на пенсії, і на соціальну допомогу. Наші видатки на медицину зростуть до 70-100 млрд грн, якщо поширення коронавірусу буде більш активним. Ми повинні платити вдвічі більше лікарям, нам потрібно закуповувати тест-системи, апарати штучної вентиляції легенів, зросте обсяг лікарських засобів для пацієнтів", - сказала Ковалів.