Половина українців думають, що країна йде у неправильному напрямку

Понад 50% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі, водночас 25% респондентів мають протилежну точку зору.

Такими є результати дослідження "Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності уряду (лютий 2020 року)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%, у грудні 2019 р. — 44%), 53% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у грудні — 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору", - йдеться у повідомленні.

Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 років такі становили 41%, у грудні — 28%, а за даними останнього опитування — 21%). Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%, що не здатна їх подолати — відповідно 6%, 11% і 15%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.