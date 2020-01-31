Російському співаку Сюткіну заборонили в’їзд в Україну

Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни російському співаку Валерію Сюткіну, рішення щодо Олександра Сєрова прийматиме Державна прикордонна служба.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в СБУ.

“Сюткіну ми заборонили вʼїзд на три роки, по Сєрову проінформували ДПСУ для їхнього рішення. Сюткін на відміну від Сєрова нічого поганого про Україну не говорив, він лише порушив кордон”, - зазначили в СБУ.

Раніше кореспонденту Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, що Держприкордонслужба не може завчасно забороняти в'їзд у країну, оскільки це компетенція інших органів. Однак, якщо під час перетину кордону перевірка покаже, що особа порушила законодавство України, прикордонники можуть цю людину не пропустити.

Раніше народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що 40 депутатів із чотирьох фракцій вимагають від Служби безпеки не пускати на територію України російських артистів Олександра Сєрова і Валерія Сюткіна, які підтримали анексію Криму.

Виступ Сюткіна мав відбутися 27 квітня в Палаці "Україна", Сєров планує виступити на цьому ж концертному майданчику 23 березня.