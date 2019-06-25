У Нацгвардії розслідують, чому випускники академії розважались під "Офицеры, россияне"

Керівництво Національної гвардії України ініціювало службове розслідування за фактом використання російської пісні, що прославляє армію країни-агресора, під час святкування випуску в Харківській Академії Національної гвардії.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Командувач Національна гвардія України Микола Балан зініціював проведення службового розслідування за фактом використання гвардійцями пісні, що популяризує російських військових", - йдеться у повідомленні.

У минулі вихідні ЗМІ поширили новину про використання під час святкування випуску в Харківській Академії Національної гвардії російської пісні у виконанні Олега Газманова "Офицеры".

Ролик на YouTube виклав Сергій Стерненко, який зібрав дописи й відео святкування у військовій частині №3005.