Україна не скасовувала рейси у Китай і не рекомендувала цього авіакомпаніям

Україна не скасовувала і не рекомендувала авіакомпаніям скасовувати рейси в Китай.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора відбулася дискомунікація щодо заборони рейсів у Китай. Уряд України не забороняв рейси в Китай, ми дотримуємося рекомендацій ВООЗ... Україна не скасовує і не рекомендує скасовувати рейси... Рейси можуть бути збережені", - сказав Коваль.

Він зауважив, що уряд знає про рішення одного з авіаперевізників припинити авіасполучення з Китаєм з 3 лютого, але не може коментувати його.

Водночас стосовно двох рейсів, якими авіаперевізник планує вивезти українських туристів із Саньї (острів Хайнань), Коваль наголосив, що це робиться з огляду на той резонанс, якого набула сьогоднішня ситуація з поширенням коронавірусу.

Він зауважив, що конкретних заходів стосовно обстеження українських туристів, які повернуться цим рейсом, робити не потрібно, оскільки інкубаційний період становить 10 днів. Їм так само по прибуттю буде виміряно температуру, надані рекомендації. Ті, у кого температура буде підвищена, перебуватимуть під контролем.

"З нашого боку буде порушено питання перед РНБО щодо карантину для цих людей, але з медичної точки зору цього робити не потрібно", - сказав Коваль.

Також він наголосив, що наразі немає потреби вживати окремих заходів щодо ситуації, пов'язаної з коронавірусом. Україна має постійний контакт з Бюро ВООЗ в Україні і отримує оперативні рекомендацї щодо дій у державі.

Як повідомляв Укрінформ, українська авіакомпанія "МАУ" у зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї планує вивезти 450 туристів двома чартерними рейсами з Саньї (острів Хайнань) та призупинити польоти до 24 лютого.

Рейси з Саньї відбудуться за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого.

Крім того, у МАУ зауважили, що узгодили з туроператором "Компас-Україна" припинення рейсів за цим напрямком попередньо до 24.02.2020 і до остаточної нормалізації ситуації.

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Український туроператор Join UP! призупиняє програму турів до Китаю через коронавірус, а також повертає своїх туристів з острова Хайнань з 3 лютого до 28 березня.