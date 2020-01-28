Паніки через коронавірус на українському туристичному ринку немає — експерт

Паніки на українському туристичному ринку через поширення коронавірусу в Китаї немає, українці обирають альтернативні напрямки для подорожі.

Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимр Царук у коментарі Укрінформу.

"Крім того, що страждає китайський напрямок туризму, можемо сказати що немає паніки на туристичному ринку. Туристи замість Китаю обирають поїздки в Таїланд, Шрі-Ланку, Індію - там все спокійно. Ніхто з туроператорів не скаржиться на велику кількість відмов від поїздок. Все буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація в самому Китаї, і чи не перейде вірус на інші країни", - сказав Царук.

Він зауважив, що прямих регулярних рейсів з Китаю до України немає, але є п'ять чартерних рейсів з Києва на острів Хайнань на півдні Китаю: "Туроператор JoinUP! мав три рейси на тиждень, а туроператор Компас - два. JoinUP! уже повідомив, що скасовує ці рейси, а туроператор Компас поки що про це не повідомляв".

Як повідомлялося, український туроператор Join UP! призупиняє програму турів до Китаю через коронавірус, а також повертає своїх туристів з острова Хайнань з 3 лютого до 28 березня.

У Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі. За даними на 27 січня, у Китаї були підтверджені 4515 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу. На даний момент від цієї хвороби померли 106 осіб.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.