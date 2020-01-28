Гендиректор Укрпошти пояснив, чому жодна країна не припинила поштове сполучення з Китаєм

Новий коронавірус, який з грудня 2019 року реєструється в Китаї, не передається через поштові відправлення, Укрпошта щоденно звіряє бюлетені безпеки стосовно поштових пересилань.

Про це журналістам розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хотів би всіх заспокоїти, цей вірус не передається через посилки. Ми кожен день звіряємо наші бюлетені з безпеки. Я всіх запевняю, що якщо буде якась небезпека, ми вживатимемо всі необхідні заходи”, - сказав Смілянський.

Він зауважив, що на сьогодні жодна країна світу не припинила поштове сполучення з Китаєм через новий тип коронавірусу, тому що для цього немає підстав, оскільки вірус не живе поза носієм довше певного часу. Зазвичай це 72 години.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї на пневмонію, викликану коронавірусом 2019-nCoV, захворіли вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.