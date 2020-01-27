Український туроператор призупиняє тури до Китаю

Український туроператор Join UP! призупиняє програму турів до Китаю через коронавірус, а також повертає своїх туристів з острова Хайнань.

Про це йдеться у коментарі туроператора, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров’я на даний момент не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство здоров’я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня", - йдеться у коментарі.

Водночас зазначається, що туристи, які вже придбали та оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру та можуть обрати альтернативний варіант для мандрівки.

Крім того, повідомляється, що Join UP! повертає своїх туристів з Хайнаню, вони прилетять в Україну 29 січня та 1 лютого.

Туроператор Join UP! повертає туристів з Китаю та призупиняє тури в КНР (доповнено)

Про це йдеться у коментарі туороператора, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація охорони здоров’я на даний момент не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство здоров’я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня", - йдеться у коментарі.

Водночас зазначається, що туристи, які вже придбали та оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру та можуть обрати альтернативний варіант для мандрівки.

Крім того, повідомляється, що Join UP! повертає своїх туристів з Хайнаню, вони прилетять в Україну 29 січня та 1 лютого.

У коментарі Укрінформу пресслужба Join UP! уточнила, що на Хайнані перебуває 449 туристів компанії.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії. За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.