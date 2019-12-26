НАБУ прийшло з обшуком в офіс Мінінформу — Біденко

Співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Міністерстві інформаційної політики України, яке перебуває в процесі реорганізації, та ДП «Захист інформаційного простору” у рамках справи щодо тендера на просування України та бренду UkraineNOW.

Про це повідомив державний секретар міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко у Facebook.

“Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП «Захист інформаційного простору», підпорядкованому міністерству, відбуваються обшуки НАБУ. Обшуки проходять в рамках справи щодо тендера, проведеного 2018 року на сумму 15 мільйонів гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN”, - зазначив він.

Біденко розповів, що, за версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.

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“МІП не має чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, аби якомога швидше зафіксувати висновки”, - запевнив держсекретар МКМС

Наразі Укрінформу чекає на коментар НАБУ щодо вказаних обшуків.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №829 від 2 вересня Міністерство інформаційної політики реформується у Міністерство культури, молоді та спорту.