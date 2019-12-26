НАБУ прийшло з обшуком в офіс Мінінформу — Біденко
Про це повідомив державний секретар міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко у Facebook.
“Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП «Захист інформаційного простору», підпорядкованому міністерству, відбуваються обшуки НАБУ. Обшуки проходять в рамках справи щодо тендера, проведеного 2018 року на сумму 15 мільйонів гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN”, - зазначив він.
Біденко розповів, що, за версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN.
“МІП не має чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, аби якомога швидше зафіксувати висновки”, - запевнив держсекретар МКМС
Наразі Укрінформу чекає на коментар НАБУ щодо вказаних обшуків.
Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №829 від 2 вересня Міністерство інформаційної політики реформується у Міністерство культури, молоді та спорту.