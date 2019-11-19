Анімаційний ролик ТНМК є частиною проєкту "Так працює пам’ять" - Бородянський

Анімаційний ролик “Історія України за 5 хвилин”, пісню до якого заспівав гурт ТНМК, є частиною проєкту "Так працює пам’ять".

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Facebook.

“Ця пісня є частиною проєкту «Так працює пам’ять», в якому українські музиканти присвячують свої нові треки пам’яті Данила Дідіка, 15-річного українського активіста, який загинув в лютому 2015 року під час теракту у Харкові”, - зазначив Бородянський.

Він нагадав, що у новому відео гурту Танок на майдані Конґо (ТНМК) вся історія України викладається буквально за п’ять хвилин: від великого вибуху – до сьогодення.

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Бородянський також проінформував, що музика і вокал у ролику Олега Михайлюти “Фагота”, текст – Артема Полежаки, автор кліпу - Сашко Даниленко.

У мережі YouTube на офіційному каналі Міністерства культури молоді та спорту анімаційний кліп подивилися за добу близько 27,5 тисяч користувачів.