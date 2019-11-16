МКМС внесло кандидатуру на посаду мовного омбудсмена на розгляд уряду

Міністерство культури, молоді та спорту України внесло на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“МКМС пропонує на цю посаду завідувачку кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяну Монахову”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю “учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури”. У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему “Сучасні стратегії текстотворення в українській мові” в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

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9 листопада міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови і пообіцяв цього тижня внести кандидатуру на розгляд уряду.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Фото: mip.gov.ua