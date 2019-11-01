Голова ДСА заявляє про недостатнє фінансування потреб судової системи

Недостатнє фінансування потреб судової системи залишається гострою проблемою, заявляє голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

У переданому агентству коментарі він зазначив, що попри те, що судова реформа в Україні не завершилась, є позитивна динаміка в покращенні доступу громадян до правосуддя, а також матеріально-технічного забезпечення судової системи.

«Лише протягом цього року ми вже відкрили п’ять будівель судів після реконструкції. У планах – ще сім, їх ми відкриємо до кінця 2019 року. Мова йде про Чернігівський окружний адміністративний суд, Дніпропетровський третій апеляційний адміністративний суд, Шевченківський суд у Запоріжжі. Крім цього, до кінця року на черзі відкриття районного суду на Волині, а також у місті Сторожинець Чернівецької області – будівлю для цього суду звели з нуля. Зазначу, що це буде цілковито сучасне і просторе приміщення, яке відповідає усім сучасним будівельним нормам», - підкреслив голова ДСА.

Водночас, за словами Холоднюка, за останні 10 місяців цього року збільшилась кількість судових позовів, особливо - адміністративних справ.

«Господарська юрисдикція безпосередньо залежить від економічної ситуації в країні. На жаль, саме у цій юрисдикції кількість розглянутих справ постійно зростає. Збільшується також кількість вхідних модельних справ, однак лише 90% цих справ розглянуто судами. А це означає, що місцеві та апеляційні суди не справляються з вхідним потоком судових справ. Причина - хронічний дефіцит суддівських кадрів, який щороку тільки поглиблюється. Сьогодні кількість вакантних посад суддів - понад 2 тисячі. Ситуація вкрай негативна і її терміново треба виправляти”, - додав голова ДСА.

При цьому Холоднюк наголосив, що однією з найнагальніших проблем у роботі судової системи є недостатнє фінансування низки її потреб.

«На початку 2019 року найбільша проблема - бюджет, який не враховував рішення Конституційного суду, ухвалене у грудні 2018 року щодо суддівської винагороди. Ці моменти не були враховані в державному бюджеті, і ми змушені були шукати способи вирівняти ситуацію. Нам потрібно було додатково шукати понад 2 мільярди гривень, щоб забезпечити рівень заробітної плати працівників апарату суду. Для цього залучили резерви 2018 року, які вдалося створити в межах спецфонду, враховуючи його специфіку перехідних залишків. Так, тільки станом на жовтень планові показники бюджету 2019 року збільшено на 1,1 мільярда гривень спеціального фонду держбюджету», - сказав Холоднюк.

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Він повідомив, що зараз ДСА сформувала бюджетний запит на 2020 рік відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, голова ДСА зазначив, що у 2020 році, порівняно з 2019 роком, середня суддівська винагорода також має зростати.

«Посадовий оклад судді місцевого суду у 2020 році становитиме 30 прожиткових мінімумів, апеляційного суду – 50. Середньомісячна суддівська винагорода судді місцевого суду у 2019 році становить 72 374 грн, прогноз на 2020 рік – 106 232 грн (зросте на 47%). Для судді апеляційного суду ці показники становлять, відповідно, 145 689 грн у 2019 році та 212 316 у 2020 році (приріст 46%)», - уточнив Холоднюк.

Однак, за його словами, у проєкті державного бюджету ця норма досі не врахована.

«Ми вже звертались до Міністерства фінансів, уряду, до профільних комітетів Верховної Ради. Однак ми не відчуваємо підтримки Бюджетного комітету ВР. Але робота триває, сподіваємось, що народні депутати дослухаються до проблем судової гілки влади, і це питання буде вирішено під час ухвалення бюджету на 2020 рік», - резюмував голова ДСА.

Фото: ДСА