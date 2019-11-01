КСУ визнав законопроєкт про скасування адвокатської монополії конституційним

Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт про внесення змін до Основного закону, яким скасовується адвокатська монополія.

Про це інформує пресслужба суду.

“Конституційний суд України визнав законопроєкт про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України”, - йдеться у повідомленні.

Ухвалюючи рішення, КС виходив з того, що запропоновані розділом I законопроєкту зміни до Конституції України розширюють можливості здійснення представництва в суді.

У висновку зазначено, що поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю «представництво особи в суді». Надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні цього року направила на висновок в Конституційний суд президентський законопроєкт №1013 “Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)”.

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У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що він має на меті скасувати адвокатську монополію, а саме: виключити положення частини четвертої статті 131-2 Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

Передбачається, що ухвалення закону сприятиме оптимізації механізму отримання професійної правничої допомоги.

Таким чином, цей законопроєкт вже можуть внести до сесійної зали, де парламент щонайменше 226 голосами має схвалити його в першому читанні. На наступній сесії він має бути ухвалений не менш ніж 300 голосами.