КСУ розгляне звернення Ради щодо скасування адвокатської монополії
Про це повідомляє пресслужба КСУ.
"17 жовтня о 10 год. Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочне розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. №1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на пленарному засіданні передбачається присутність представників громадськості та засобів масової інформації. Крім того, його пряма трансляція здійснюватиметься на офіційному сайті Конституційного Суду.
Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Верховна Рада направила до КСУ президентський законопроєкт №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)". Цей документ має на меті виключити положення статті, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.
Зокрема, пропонується вилучити частину п'яту статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.
Законопроєкт також передбачає вилучити підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення", згідно з яким із дня набрання чинності законом "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції України виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.