КСУ розгляне звернення Ради щодо скасування адвокатської монополії

Конституційний Суд 17 жовтня почне розглядати звернення парламенту про надання висновку щодо відповідності законопроєкту "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"17 жовтня о 10 год. Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочне розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. №1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на пленарному засіданні передбачається присутність представників громадськості та засобів масової інформації. Крім того, його пряма трансляція здійснюватиметься на офіційному сайті Конституційного Суду.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Верховна Рада направила до КСУ президентський законопроєкт №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)". Цей документ має на меті виключити положення статті, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

Зокрема, пропонується вилучити частину п'яту статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Законопроєкт також передбачає вилучити підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення", згідно з яким із дня набрання чинності законом "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції України виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.