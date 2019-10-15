Конституційний Суд узявся за чинний закон про столицю - Кличко

Конституційний Суд відкрив конституційне провадження за поданням 51 народного депутата щодо надання офіційного тлумачення Основного закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба мера.

"З відповідним поданням народні депутати звернулися до Конституційного Суду 28 серпня 2019 року. У поданні зазначалося, що, як визначено Конституцією України, у місті Києві первинно та повноцінно діє місцеве самоврядування в Україні із особливостями, що встановлює "Закон про столицю". Статтею 141 Конституції передбачено, що територіальна громада Києва на відкритих та прямих виборах обирає міського голову. І саме він головує на засіданнях Київради та очолює її виконавчий орган, терміном на 5 років», - підкреслив Кличко.

Мер столиці зазначив, що Конституційний Суд ще у 2003 році своїм рішенням дав роз’яснення, що Київський міський голова, обраний громадою, має бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто, призначення виключно Київського міського голови на посаду голови КМДА Президентом України не є суміщенням посад, а є формою виконання міським головою ex officio своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

«Ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І справа не в прізвищах та посадах. Йдеться про згортання реформи децентралізації, про позбавлення столиці самоврядування. Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – «Законом про столицю», – наголосив Кличко, коментуючи звернення народних депутатів до Конституційного Суду.

Він також зазначив, що ухвалений парламентом у першому читанні законопроект № 2143-3 «Про місто Київ – столицю України» суперечить низці статей Конституції в частині засадничих підстав здійснення у столиці місцевого самоврядування.

Як повідомлялось, 51 народний депутат України 27 серпня звернувся до Конституційного Суду з проханням витлумачити низку статей Основного Закону, які стосуються можливості звільнення Київського міського голови з посади голови Київської міської державної адміністрації.