Укрзалізниця відкрила зали для військових на вокзалах Дніпра і Харкова

Нові зали очікування для військовослужбовців відкрилися на залізничних вокзалах Дніпра та Харкова.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Ще два зали очікування для військовослужбовців відкрито на залізничних вокзалах Дніпра та Харкова. Загалом такі приміщення вже працюють на 5 вокзалах України. Всі вони переобладнані з колишніх депутатських залів”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у таких залах є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету. Крім того, військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, кавоваркою та чайником.

У Дніпрі для військових на вокзалі з'явився комфортний зал очікування / Фото: Микола М'якшиков

Усі зали призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників Операції об’єднаних сил) за наявності посвідчення особи та проїзного документа на поїзд (крім приміського сполучення).

Як повідомляв Укрінформ, перший такий зал очікування для військовослужбовців відкрився 1 жовтня 2019 року на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Також такі зали працюють у Львові та Одесі.