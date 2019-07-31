Ліквідація УПЦ КП: Філарет каже, що подали до суду на Мінкультури

“Що нас особливо турбує, що і Міністерство культури, і Міністерство юстиції теж прийняли рішення про зняття з реєстрації Київської патріархії. Цього права вони не мають. Чому не мають? Тому що я не звертався до них про ліквідацію Київської патріархії. А без звернення патріарха або керівника тієї чи іншої навіть єпархії Міністерство юстиції, Міністерство культури не мають права ні реєструвати, ні знімати з реєстрації”, - заявив владика.

Він додав, що є єпархії, котрі перереєстрували свої статути з Київського патріархату на Православну церкву України. Проте, за словами Філарета, Київська патріархія "не подавала прохання про реєстрацію на ПЦУ".

“А раз ми не подавали, то Міністерство юстиції не має права без нашої згоди, без нашого прохання знімати нас із реєстрації. І тому ми подали в суд на Міністерство культури, яке незаконно зняло з реєстрації Київську патріархію та Українську православну церкву Київського патріархату. Суду поки що не було, але позов ми подали”, - зазначив патріарх.

Раніше патріарх Філарет звернувся до міністра юстиції Павла Петренка з проханням не скасовувати реєстрацію Української православної церкви Київського патріархат.

Водночас, Міністерство культури опублікувало заяву, в якій зазначено, що Українська православна церква Київського патріархату припинила своє існування шляхом об’єднання і приєднання до Православної церкви України.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. Під час Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

Колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і поновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ всі парафії та монастирі Київського патріархату.

16 липня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом УПЦ КП до Міністерства культури України щодо скасування наказу в частині, де зазначено, що втратили чинність накази міністерства від 30 січня 2019 року про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП.