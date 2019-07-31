Філарет закликає Мін'юст не скасовувати реєстрацію УПЦ КП

Патріарх Філарет звернувся до міністра юстиції Павла Петренка з проханням не скасовувати реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату.

Текст документа опубліковано на сторінці УПЦ КП у Facebook.

"До нас дійшла інформація, що Міністерство юстиції має намір зняти з реєстрації УПЦ КП і позбавити права юридичної особи Київську патріархію УПЦ Київського патріархату на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної керівництвом Православної церкви України", - йдеться в документі.

У цьому зв'язку патріарх заявив, що "ні керівництво Православної церкви України, ні створена ним ліквідаційна комісія не мають до Української православної церкви Київського Патріархату ніякого відношення".

Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату та Київської патріархії УПЦ Київського патріархату як юридичної особи.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і поновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. Під час Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ всі парафії та монастирі Київського патріархату.