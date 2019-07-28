До Єдиної церкви вже приєдналися більш як 500 парафій УПЦ МП – Епіфаній

Упродовж понад півроку, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більш ніж 500 парафій Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній на брифінгу 28 липня, повідомляє Радіо Свобода.

"Загалом протягом більше ніж півроку до Православної церкви України приєдналося більше 500 парафій з боку Московського патріархату. Зараз бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. По декілька парафій вже оформлюють юридично свій статус у ПЦУ, але я вірю, що в подальшому поступово завершиться вся епопея виборча, передвиборча, люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально, на зборах, більшістю голосів про приєднання до нашої визнаної Православної церкви України", – сказав митрополит Епіфаній.

Він висловив переконання, що згодом динаміка переходів поновиться.

УПЦ (МП) заявляла, що 2018 року мала 12 092 парафії.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня у Києві завершилася перша хресна хода Православної церкви України, присвячена 1031-річчю хрещення Руси-України.

Багатотисячна колона на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм пройшла від Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру після завершення Божественної літургії. На Володимирській гірці пройшов молебень.

Урочистості пройшли спокійно, учасників ходи посилено охороняли поліцейські, місця проведення заходів патрулювали рятувальники ДСНС.

Як зазначив під час спілкування з журналістами митрополит Епіфаній, у хресній ході взяли участь понад 50 архієреїв та близько 1500 священиків. Предстоятель також заявив, що всього у заході взяли участь близько 20 тис. осіб.