Епіфаній: Розколу в ПЦУ немає, є лише думка одного ієрарха — Філарета

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував намагання патріарха Філарета відновити УПЦ КП і наголосив, що розколу в Православній церкві України немає, а є лише думка однієї особи — Філарета.

Про це митрополит Епіфаній заявив під час спілкування з журналістами після молебня на честь 1031-річчя хрещення Руси-України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом ми повинні констатувати, що розколу в Українській православній церкві немає. Є тільки особлива думка і воля однієї особи, одного ієрарха — почесного патріарха Філарета, який залишається зараз діючим архієреєм Православної церкви України", - наголосив митрополит.

Предстоятель ПЦУ зауважив, що український народ підтримує вже визнану Православну церкву України.

"І тому воля однієї людини не буде диктувати умови всій церкві, як далі їй розвивати своє майбутнє. Тому ми бачимо зараз підтримку того процесу, який відбувається, і віримо, що в подальшому все більше і більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - сказав митрополит Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся Об'єднавчий церковний собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

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Однак уже 14 травня Почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

Фото: Геннадій Мінченко