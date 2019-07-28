Епіфаній: Розколу в ПЦУ немає, є лише думка одного ієрарха — Філарета

Епіфаній: Розколу в ПЦУ немає, є лише думка одного ієрарха — Філарета

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Укрінформ
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував намагання патріарха Філарета відновити УПЦ КП і наголосив, що розколу в Православній церкві України немає, а є лише думка однієї особи — Філарета.

Про це митрополит Епіфаній заявив під час спілкування з журналістами після молебня на честь 1031-річчя хрещення Руси-України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом ми повинні констатувати, що розколу в Українській православній церкві немає. Є тільки особлива думка і воля однієї особи, одного ієрарха — почесного патріарха Філарета, який залишається зараз діючим архієреєм Православної церкви України", - наголосив митрополит.

Предстоятель ПЦУ зауважив, що український народ підтримує вже визнану Православну церкву України.

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"І тому воля однієї людини не буде диктувати умови всій церкві, як далі їй розвивати своє майбутнє. Тому ми бачимо зараз підтримку того процесу, який відбувається, і віримо, що в подальшому все більше і більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - сказав митрополит Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся Об'єднавчий церковний собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

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Однак уже 14 травня Почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

Фото: Геннадій Мінченко

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