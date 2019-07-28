Елладська церква де-факто визнає автокефалію ПЦУ – Епіфаній

У Божественній літургії до 1031-річчя Хрещення Руси-України взяли участь представники Елладської православної церкви, це говорить про те, що Елладська церква практично визнала автокефалію Православної церкви України.

Про це поінформував митрополит Київський і всієї України Епіфаній на брифінгу після урочистостей до 1031-річчя хрещення Руси-України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо над тим, щоб нашу автокефальну ПЦУ визнали інші православні церкви. І сьогодні брали участь у Божественні літургії представники Елладської православної церкви, а також наш архієрей. Позавчора і вчора також співслужив з представниками Елладської церкви…, це засвідчує, що де-факто Елладська церква практично визнає автокефалію української православної церкви", - сказав митрополит Епіфаній.

Він зазначив, що на останньому засіданні Священного синоду було прийнято рішення про відкриття вікаріату для румуномовних, які бажають, щоб у їх парафіях і громадах звучала богослужбова румунська мова.

"Тому ми робимо багато, щоб поступово, церква за церквою визнала наш автокефальний статус. Напевно всі очікували, що це буде одразу, але ми бачимо, що цей процес тривалий. Але сьогодні говоримо про те, що 30 років ми прямували до того, аби отримати патріарший і синодальний Томос про визнання нашої автокефалії", - сказав митрополит Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.

Як відомо, під час Об’єднавчого собору 15 грудня предстоятелем Православної церкви України обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.