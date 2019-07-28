Клімкін: Росія зробить усе можливе, щоб досягти реваншу на релігійному фронті

Хрещення Русі є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна доєдналася до простору європейських цінностей.

На цьому наголосив у своєму вітанні до Дня хрещення Руси-України міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

"Довгі десятиліття значення Хрещення Русі-України, річницю якого сьогодні відзначаємо, замовчувалося й применшувалося, але навіть і після "розборони" його святкування, ця подія, на жаль, не посіла належного місця в нашій національній свідомості (ще одна з численних травм історичної пам’яті). Хотілося б, що ми усі нарешті зрозуміли, що Хрещення насправді є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна доєдналась до простору європейських цінностей. Без перебільшення - це точка відліку нашої європейськості. Адже вперше свій європейський вибір ми зробили ще тоді", - заявив Клімкін.

Він підкреслив, що відтоді християнство визначає наш історичний шлях, моральні цінності і культуру, цивілізаційну приналежність.

"Нинішня 1031 річниця начебто й не кругла, але оця одиничка надзвичайно важлива. Адже за цей останній рік відбулися справді доленосні зміни в нашому релігійному й національному житті, які недаремно порівнюють навіть зі здобуттям незалежності в 1991. Отримання Томосу про автокефалію й створення помісної Православної церкви України стали епохальною перемогою, яка відновила історичну справедливість", - зауважив Клімкін.

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Урядовець зазначив, що для нас ця перемога особливо важлива ще й тому, що вона відкрила шлях до подолання болісного розколу в українському православ’ї, до примирення і єдності, до звільнення мільйонів вірних від сумнівів і духовних терзань.

На переконання Клімкіна, потрібно розуміти, що ми тільки на самому початку великої й копіткої роботи з розбудови власної Церкви та мирного об’єднання всіх православних українців під її омофором.

"Маємо пам’ятати й те, що Росія, прагнучи знищити Україну як незалежну державу, зробить усе можливе, щоб досягти реваншу й на релігійному фронті. Тому провокацій на релігійному ґрунті не поменшало, маніпуляції ставатимуть більш агресивними і витонченими у виборі засобів і мішеней", - вважає міністр.

Клімкін наголосив, що духовна сфера - це не простір для компромісів і зазначив, що не можна бути байдужим до того, якою духовною орбітою рухатимуться українці.

"Зі світлим святом Хрещення усіх. Це важливо. Ми з цього починались як Україна", - зазначив Клімкін у привітанні.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.