У Хресній ході ПЦУ взяли участь півтори тисячі священників і близько 20 тисяч вірян

У Києві завершилася перша хресна хода Православної церкви України, присвячена 1031-річчю хрещення Руси-України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Багатотисячна колона на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм пройшла від Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру після завершення Божественної літургії. На Володимирській гірці пройшов молебень. У заході взяв участь і п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Урочистості пройшли спокійно, учасників ходи посилено охороняли поліцейські, місця проведення заходів патрулювали рятувальники ДСНС.

Як зазначив під час спілкування з журналістами митрополит Епіфаній, у хресній ході взяли участь понад 50 архієреїв та близько 1500 священників. Предстоятель також зазначив, що всього у заході взяло участь близько 20 тисяч осіб.

Після хресної ходи має розпочатися проща вірян до чудотворних святинь – частинки Древа Хреста Господнього та мощей святого апостола Андрія Первозваного – у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.

Святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України / Фото: Мінченко Геннадій, Тарасов Володимир. Укрінформ