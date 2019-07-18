MH17. Місце, сповнене болем
Вони втратили старшого сина, невістку та шестирічного онука. Антон Котте допомагає своїй дружині підвестися з інвалідного візка. Спираючись на його руки, вона повільно, крок за кроком наближається до монумента в Ейндховені, щоб покласти квіти. Тримаючись за руки, вони ще довго стоятимуть мовчки. Саме тут, на військовій авіабазі в Ейндховені у березні 2015 року приземлився літак з останками загиблих у катастрофі літака Boeing 777, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур).
Власне, там ми з ним і зустрілися вдруге. Познайомилися – у переддень п’ятих роковин трагедії на міжнародному симпозіумі, присвяченому МН17. Він одразу впізнає мене біля "Схіпхол" і попри те, що захід закритий, дозволив підійти близько до самого меморіалу, на якому викарбувані імена всіх загиблих, і спостерігати, як рідні з трепетом торкаються імен своїх близьких і вшановують їх хвилиною мовчання.
Із 298 загиблих 196 були громадянами Нідерландів. Голландці не діляться своїм болем. Вони воліють переживати його самі. І не хочуть, щоб особливо у день трагедії хтось бачив їхні сльози та запитував: як воно, жити без дітей, батьків чи онуків…
Однак Антон Котте готовий кричати на весь світ, аби його тільки почули, – і винні у смерті його сина, невістки та онука були покарані. “Є четверо обвинувачуваних, але ці люди – лише середина ланцюга. Є люди, які натиснули кнопку. У середині ланцюга – ті, хто доправив “Бук” до України. І є люди на верхівці – ті, хто ухвалив це рішення. Ті, хто виконував накази. А рішення ухвалювалося на верху. І я хочу сказати тим, хто це вирішив: леді ви чи джентльмени, я не знаю, візьміть на себе відповідальність за те, що ви накоїли. Якщо ви думаєте, що можете просто пройти повз це без жодної відповідальності, ви помиляєтесь. Я переконаний: коли буде суд, і в кінці він ухвалить обвинувальне рішення, – тоді весь світ побачить, що вони винні, й вони будуть засуджені”, – емоційно говорить Котте.
Під час своєї промови на цьому закритому заході прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив рідних, що правосуддя залишається головною метою. “Велика брехня і навмисне поширення фейків ніколи не переможуть беззаперечні факти. 17 липня 2014 року закарбувалося в нашій пам’яті як день, що забрав життя 298 ні в чому не винних пасажирів і членів екіпажу МН17. Багато людей втратили своїх рідних, друзів, колег... Вони загинули раптово. Через п’ять років ми вимовляємо їхні імена вголос. Вони не будуть забуті”, – звернувся до присутніх прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Після офіційної частини ми з Антоном Котте їдемо в його рідний Ейндховен до військової авіабази. Він зупиняється біля монумента МН17. Для нього це особливе місце. Сповнене болю, жаху та відчаю. “Сюди прилетіли літаки з останками наших рідних, що їх чорні машини перевозили в інше місто на процес ідентифікації ”, – згадує Котте.
Символічно з-за меморіалу видніється справжній великий літак – і від того стає моторошно. Котте каже: історія цього пам’ятника – не менш вражаюча та трагічна. “298 каменів символізують жертв цієї трагедії. А ще – три пілоти. Також зверху куля, вона порожня, оскільки символізує втрату. Навколо неї браслет, який говорить, що ми ніколи не забудемо про них. Створив його 98-річний митець, і щойно він завершив роботу – помер. Не побачивши й офіційного відкриття”, – розповідає голландець.
З квітами, свічками та дитячими іграшками до монумента приїхали українці. Це жителі Ейндховена та представники посольства України у Нідерландах. Серед них – Сергій Бачинський. Вже 18 років чоловік із родиною живе у Нідерландах. Він добре знав сина Антона Котте. Вони разом працювали в одній компанії.
“Мій колега, якого я добре знав, він летів на цьому літаку відпочивати і, на жаль, більше я його не бачив. І тому з моєю сім’єю, з моїми двома дітьми й дружиною ми прийшли до цього монумента, щоб згадати всіх жертв цієї катастрофи”, – каже Бачинський.
Українці запалюють лампадки і кладуть до монумента квіти. Згодом із родиною приїздить син Котте. Стискаючи у руках соняшники, вони стоять поодаль. Вони не хочуть, щоб бачили їхній біль. Висловивши співчуття, українці їдуть, залишаючи родину з їхніми спогадами на самоті.
Ірина Драбок, Гаага