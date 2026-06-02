Улюбленець соцмереж олень Борис зробив перші кроки після травми

Улюбленець соцмереж олень Борис зробив перші кроки, спираючись на травмовану ногу.

Як передає Укрінформ, про це Центр порятунку диких тварин повідомляє у Фейсбуці.

«Наш олень Борис почав робити перші кроки, спираючись на травмовану ногу. Після першої аварії перелом тривалий час загоювався, і впродовж цього часу м’язи ноги атрофувалися, оскільки Борис в цілому був у виснаженому стані та не наступав на кінцівку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки лікуванню, якісній годівлі та цілодобовому догляду нарешті є прогрес. У Центрі сподіваються, що у відкритому вольєрі, маючи достатньо сонця та простору для руху, Борис зможе поступово відновити м’язи кінцівки.

Як повідомляв Укрінформ, у Рівненській області 23 березня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав улюбленець соцмереж олень Борис, що є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного. Тварина зазнала закритого перелому, згодом її стан стабілізувався.

7 травня олень Борис вдруге потрапив у ДТП - під час транспортування до Центру порятунку диких тварин.

14 травня у центрі повідомили, що оленю Борису терміново зробили операцію - видалили пошкоджений у ДТП ріг, який загрожував оку. Тоді зоозахисники наголосили, що потрібен час не лише для відновлення після операції, а й для лікування внутрішніх органів, адже Борис має з ними чимало проблем.

Фото: Wild Animals Rescue Center