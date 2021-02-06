Через сходження вагонів можливі затримки поїздів південного напрямку - Укрзалізниця

Через сходження вагонів на станції Воскобійня можливі затримки поїздів південного напрямку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Укрзалізниці.

«Комісія Укрзалізниці вже розслідує цей інцидент, наразі проводяться роботи з підняття вагонів і відновлення інфраструктури», - зазначається у повідомленні.

«Наразі деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням. Зокрема, поїзд №116 Бердянськ — Київ відправився із затримкою 2 год. 5 хв.; поїзд №38 Запоріжжя — Київ відправився зі станції П’ятихатки із затримкою 1 год. 55 хв.; поїзд №12 Київ — Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.; поїзд №92 Одеса — Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год. 30 хв. Залізничники докладуть усіх зусиль для скорочення відставання пасажирських поїздів від графіка», - запевняють в «Укрзалізниці».

Інцидент стався сьогодні вночі. У результаті інциденту з рейок зійшло 8 вантажних вагонів, із яких 7 - приватних власників.