Через сходження вагонів можливі затримки поїздів південного напрямку - Укрзалізниця

Через сходження вагонів можливі затримки поїздів південного напрямку - Укрзалізниця

Укрінформ
Через сходження вагонів на станції Воскобійня можливі затримки поїздів південного напрямку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Укрзалізниці.

«Комісія Укрзалізниці вже розслідує цей інцидент, наразі проводяться роботи з підняття вагонів і відновлення інфраструктури», - зазначається у повідомленні.

«Наразі деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням. Зокрема, поїзд №116 Бердянськ — Київ відправився із затримкою 2 год. 5 хв.; поїзд №38 Запоріжжя — Київ відправився зі станції П’ятихатки із затримкою 1 год. 55 хв.; поїзд №12 Київ — Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.; поїзд №92 Одеса — Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год. 30 хв. Залізничники докладуть усіх зусиль для скорочення відставання пасажирських поїздів від графіка», - запевняють в «Укрзалізниці».

Читайте також: Криклій анонсував оновлення 5% пасажирських вагонів Укрзалізниці

Інцидент стався сьогодні вночі. У результаті інциденту з рейок зійшло 8 вантажних вагонів, із яких 7 - приватних власників.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-