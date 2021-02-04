Криклій анонсував оновлення 5% пасажирських вагонів Укрзалізниці

У 2021 році завдяки бюджетній програмі буде модернізовано 100 пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця", або 5% від усього пасажирського рухомого складу компанії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему «Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури».

"Цей рік стане історичним за 30 років незалежності України, коли виділяється фінансування на оновлення пасажирської інфраструктури... (Йдеться) про оновлення майже 100 пасажирських вагонів, а це приблизно 5% наявного рухомого складу, так би мовити, ще "живого" рухомого складу в пасажирських перевезеннях", - зазначив міністр.

Він додав, що Мінінфраструктури планує включити до бюджетної програми проєкти з оновлення залізничних вокзалів та електрифікації залізничних ділянок.

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За словами Криклія, Укрзалізниця на сьогодні електрифікувала лише 1/2 від усієї протяжності залізничної мережі.

"Треба збільшувати цей відсоток, тому що це дуже окупні проєкти", - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті на 2021 рік передбачено понад 4,5 млрд грн на програму оновлення пасажирського рухомого складу АТ "Укрзалізниця".