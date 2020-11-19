У Черкасах відкрили пам'ятник героям АТО/ООС за ескізом доньки загиблого воїна
Про це повідомляє пресслужба Черкаської міської ради, передає Укрінформ.
"Меморіал виконаний за унікальним ескізом із назвою «Незламні духом», який намалювала донька загиблого бійця Володимира Ложешнікова – Дар’я. Її ідею у життя втілювали кілька митців, серед них – скульптор В’ячеслав Федорченко (творець скульптур «Воїна-захисника» та «Воїна з мечем»), ковалі Володимир Погребняк та Анатолій Плахотнік (працювали над металевим «Древом Життя»)", - зазначили у міськраді.
Інформаційні стели виготовив Олексій Альбін, у цілому за будівельні роботи відповідала компанія «Гарант».
Раніше міськрада повідомляла, що меморіал складається із трьох скульптур. На передньому плані композиції - «Воїн-захисник», збірний образ сучасного воїна в повній екіпіровці. Його обличчя частково закрите балаклавою – це може бути і юнак, і дорослий чоловік. За його спиною – «Древо Життя», яке символізує безсмертя, а ще – структуру роду. З іншого боку дерева – скульптура «Воїн із мечем». Він, спираючись на меч, прихилив коліно. Скульптура уособлює ветеранів, волонтерів, медиків, капеланів і весь народ, який підтримує своїх захисників. Поруч із «древом» дві стели червоного каменю. На їхніх зовнішніх сторонах викарбувані імена воїнів, які віддали своє життя за сучасну Україну.
Фото: chmr.gov.ua