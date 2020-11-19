У Черкасах відкрили пам'ятник героям АТО/ООС за ескізом доньки загиблого воїна

У Черкасах відкрили пам'ятник містянам - учасникам АТО/ООС, створений за ескізом доньки загиблого на Сході воїна - Дар'ї Ложешникової.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської міської ради, передає Укрінформ.

"Меморіал виконаний за унікальним ескізом із назвою «Незламні духом», який намалювала донька загиблого бійця Володимира Ложешнікова – Дар’я. Її ідею у життя втілювали кілька митців, серед них – скульптор В’ячеслав Федорченко (творець скульптур «Воїна-захисника» та «Воїна з мечем»), ковалі Володимир Погребняк та Анатолій Плахотнік (працювали над металевим «Древом Життя»)", - зазначили у міськраді.

Інформаційні стели виготовив Олексій Альбін, у цілому за будівельні роботи відповідала компанія «Гарант».

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Раніше міськрада повідомляла, що меморіал складається із трьох скульптур. На передньому плані композиції - «Воїн-захисник», збірний образ сучасного воїна в повній екіпіровці. Його обличчя частково закрите балаклавою – це може бути і юнак, і дорослий чоловік. За його спиною – «Древо Життя», яке символізує безсмертя, а ще – структуру роду. З іншого боку дерева – скульптура «Воїн із мечем». Він, спираючись на меч, прихилив коліно. Скульптура уособлює ветеранів, волонтерів, медиків, капеланів і весь народ, який підтримує своїх захисників. Поруч із «древом» дві стели червоного каменю. На їхніх зовнішніх сторонах викарбувані імена воїнів, які віддали своє життя за сучасну Україну.

Фото: chmr.gov.ua