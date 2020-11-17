У Львові презентували пісню та кліп про загиблого бійця АТО

Троє відомих львівських співаків – В’ячеслав Сінчук, Андрій Капраль (вокальна формація «Піккардійська Терція») і Зіновій Карач (гурт Wszystko) – презентували пісню і відеокліп «Настав час».

Про це Укрінформу повідомила PR-менеджер Галина Гузьо.

«В основу потужної композиції лягла історія Героя України (звання отримав посмертно) Андрія Кизила, який загинув у бою за Авдіївку на початку 2017 року, маючи лише 23 роки і семимісячного синочка», - зазначила Гузьо.

Як зазначається, музику створив В’ячеслав Сінчук, слова – Ілона Ельтек, аранжування – Остап Панчишин, а запис, зведення та мастеринг були проведені на студії Jenny Records (звукорежисер – Мар’ян Криськув).

Уся композиція – оголений нерв. «Я ж приречений на війну, Але це не моя провина. Я ж воскресну, та не прощу, Що не я виховую сина…», - ці слова із пісні «Настав час» б’ють наче струмом. Кліп «Настав час» – також дуже емоційний. Історія воїна Андрія Кизила – це історія лише одного Героя. А їх - тих, хто за останні шість з половиною років у російсько-українській війні за незалежність та цілісність України віддав найдорожче – власне життя, - тільки на Львівщині понад три сотні. А загалом по Україні кількість жертв уже сягнула цифри понад 13 тисяч. І війна триває…

Вдова Героя Оксана Кизило розповідає, що до війни чоловік мав три мрії: вивчити англійську мову, служити спецпризначенцем та взяти участь у миротворчій місії за кордоном. «Тоді, у 2013-му, він говорив: «У нас війни не буде. А який з мене військовий, якщо я не бачив війни?». На жаль, слова Андрія не справдилися – уже невдовзі Україну охопила війна… Мій чоловік з великою честю їхав на схід захищати нашу землю. Він був «хворий» війною. Відстояти Україну стало справою його життя. Зараз мені дуже болить, що українці збайдужіли… Байдужість була і в 2014-му, є вона й у 2020-му. Але що рік, то, на жаль, все більша і більша. Нові загиблі уже нікого не дивують… У мене росте дитина, яка постійно питає за тата… І я дуже боюся часу, коли син опиниться у суспільстві, яке знівелює і знецінить подвиг його тата. А таких сімей, як наша, по всій країні - тисячі. І всім їм дуже боляче, що так швидко міліє пам'ять народу…».

Як розповідає автор ідеї та режисер кліпу, народна артистка України, керівник ТанцТеатру «Життя» Ірина Мазур, ця історія не відпускала її майже три роки. «Історія, закладена в основу пісні «Настав час», - це історія не однієї родини, а цілої України. Вона стосується кожного, і треба просто пам’ятати, що байдужість у нашому випадку – найгірша союзниця, причому на всіх фронтах: в сім’ї, на роботі і, зрештою, на виборах… Вірю, що рядки «Ми приречені на життя» стануть пророчими для нас і для всієї країни», - каже вона.

Учасники проєкту переконані, що такі патріотичні пісні та відео, як «Настав час», - актуальні та вкрай потрібні українцям, аби живити та берегти пам’ять і давати наснагу рухатися вперед.