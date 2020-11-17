У Львові презентували пісню та кліп про загиблого бійця АТО

У Львові презентували пісню та кліп про загиблого бійця АТО

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Укрінформ
Троє відомих львівських співаків – В’ячеслав Сінчук, Андрій Капраль (вокальна формація «Піккардійська Терція») і Зіновій Карач (гурт Wszystko) – презентували пісню і відеокліп «Настав час».

Про це Укрінформу повідомила PR-менеджер Галина Гузьо.

«В основу потужної композиції лягла історія Героя України (звання отримав посмертно) Андрія Кизила, який загинув у бою за Авдіївку на початку 2017 року, маючи лише 23 роки і семимісячного синочка», - зазначила Гузьо.

Як зазначається, музику створив В’ячеслав Сінчук, слова – Ілона Ельтек, аранжування – Остап Панчишин, а запис, зведення та мастеринг були проведені на студії Jenny Records (звукорежисер – Мар’ян Криськув).

Уся композиція – оголений нерв. «Я ж приречений на війну, Але це не моя провина. Я ж воскресну, та не прощу, Що не я виховую сина…», - ці слова із пісні «Настав час» б’ють наче струмом. Кліп «Настав час» – також дуже емоційний. Історія воїна Андрія Кизила – це історія лише одного Героя. А їх - тих, хто за останні шість з половиною років у російсько-українській війні за незалежність та цілісність України віддав найдорожче – власне життя, - тільки на Львівщині понад три сотні. А загалом по Україні кількість жертв уже сягнула цифри понад 13 тисяч. І війна триває…

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Вдова Героя Оксана Кизило розповідає, що до війни чоловік мав три мрії: вивчити англійську мову, служити спецпризначенцем та взяти участь у миротворчій місії за кордоном. «Тоді, у 2013-му, він говорив: «У нас війни не буде. А який з мене військовий, якщо я не бачив війни?». На жаль, слова Андрія не справдилися – уже невдовзі Україну охопила війна… Мій чоловік з великою честю їхав на схід захищати нашу землю. Він був «хворий» війною. Відстояти Україну стало справою його життя. Зараз мені дуже болить, що українці збайдужіли… Байдужість була і в 2014-му, є вона й у 2020-му. Але що рік, то, на жаль, все більша і більша. Нові загиблі уже нікого не дивують… У мене росте дитина, яка постійно питає за тата… І я дуже боюся часу, коли син опиниться у суспільстві, яке знівелює і знецінить подвиг його тата. А таких сімей, як наша, по всій країні - тисячі. І всім їм дуже боляче, що так швидко міліє пам'ять народу…».

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Як розповідає автор ідеї та режисер кліпу, народна артистка України, керівник ТанцТеатру «Життя» Ірина Мазур, ця історія не відпускала її майже три роки. «Історія, закладена в основу пісні «Настав час», - це історія не однієї родини, а цілої України. Вона стосується кожного, і треба просто пам’ятати, що байдужість у нашому випадку – найгірша союзниця, причому на всіх фронтах: в сім’ї, на роботі і, зрештою, на виборах… Вірю, що рядки «Ми приречені на життя» стануть пророчими для нас і для всієї країни», - каже вона.

Учасники проєкту переконані, що такі патріотичні пісні та відео, як «Настав час», - актуальні та вкрай потрібні українцям, аби живити та берегти пам’ять і давати наснагу рухатися вперед.

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