У Львові презентували мурал-арт «Знаймо наших Героїв!»

З нагоди Дня захисника України у Львові презентували унікальне мистецьке дійство – перформанс у стилі мурал-арт - народження образу «Знаймо наших Героїв!».

На фасаді Львівської ОДА та у Сквері на Валах, що навпроти, розмістили портрети на плівці сучасних та давніх Героїв нашої держави. Картини створив відомий львівський митець Святослав Владика, який є автором та ініціатором задуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми відобразили кожен період відродження України. Почали з козацьких часів – це Іван Сірко. Другий – визвольна боротьба на початку ХХст.- це перша жінка-офіцер Олена Степанівна, а також організатор Січових Стрільців і один з засновників Пласту Іван Чмола. Наступний період – це Майдан – намалював першого львів’янина, який загинув під Києвом Юрія Вербицького. І останній етап – це війна на Сході: ми вибрали першого пластуна, який загинув Віктора Гурняка і також, я не міг не зобрази, Василя Сліпака», - розповів Владика.

Як зізнається художник на роботу пішло два дні: довелося працювати зранку до ночі, попри погоду. Портрети на плівці малював Святослав Владика сам відразу на місці, використавши 24 спрей-балони з фарбою.

На відкриття зібралися кілька десятків людей. Поряд із розповідями про Героїв лунали музичні композиції «Бароккова композиція», «Стрілецька пісня», «Пливе кача», «Гуцулка Ксеня» у виконанні брас-квінтету Львівської національної філармонії та вокального ансамблю «Калофонія».

На Львівській ОДА до Дня захисника зобразили Героїв України / Фото: Львівськ ОДА, Святослав Владика

Автором ідеї провести перформанс 14 жовтня спільно з Львівською ОДА, стала мистецтвознавець, дослідниця українського діаспорного мистецтва Христина Береговська.

Нагадаємо: в Україні 14 жовтня відзначали День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.