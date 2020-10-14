У Харкові на День захисника України розгорнули 50-метровий прапор

Близько тисячі активістів патріотичних громадських організацій та ветеранів АТО/ООС пройшли від площі Конституції до пам’ятника Шевченку, що у центрі Харкова. Ходу організували у пам’ять захисників, які загинули за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми святкуємо чотири свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України, річницю створення УПА та День козацтва. Пам’ятаємо усіх героїв, які віддали життя за незалежність України, славимо ратників, які зараз воюють на Донбасі, готові стати поряд з ними, виборюючи перемогу над окупантами на Донбасі і в Криму на наших, українських умовах", - зазначив на мітингу біля пам’ятника Шевченку лідер Харківської громадської організації "Спілка Ветеранів АТО" Віктор Волчелюк.

У Харкові центром міста відбулася хода на честь Дня захисників України / Фото: В’ячеслава Мадієвського. Укрінформ

Учасники мітингу вшанували пам’ять загиблих за Україну хвилиною мовчання. Лунав запис відомої пісні "Пливе качка".

Активісти розгорнули 50-метровий прапор, зшитий з прапорів із символікою військових підрозділів, громадських рухів та волонтерських організацій.

Під час мітингу десятьох учасників АТО та волонтерів нагороджено медалями та почесними відзнаками Харківської громадської організації "Спілка Ветеранів АТО".

Порядок забезпечували близько 100 правоохоронців. Інцидентів не було.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.