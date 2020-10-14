У Сєвєродонецьку відкрили меморіальний знак медикам, які загинули на Донбасі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Вони були янголами-охоронцями для наших військових, рятували їх життя, та так сталося, що під час виконання завдань, віддали свої. Хочу подякувати батькам цих хлопців та дівчат, медичних працівників, – вони народили і виховали Героїв України. Упевнений, що багато українських воїнів завжди будуть вдячні цим лікарям. Слава Україні!», – наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай під час відкриття меморіального знаку.
У Сєвєродонецьку відкрили меморіальний знак медикам, які загинули в АТО і ООС / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ
До заходу також долучилися заступник командувача Медичних Сил ЗСУ полковник медичної служби Сергій Халік, керівник військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Олександр Стрюк та начальник госпіталю полковник Андрій Телефанко.
Зранку голова облдержадміністрації Сергій Гайдай узяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України Олександру Радієвському в Сєвєродонецьку.
Пам’ять загиблих захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання.
Військова частина А0206 є єдиним лікувальним закладом Збройних Сил України на території Луганської області.
В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.