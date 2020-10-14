У Сєвєродонецьку відкрили меморіальний знак медикам, які загинули на Донбасі

У Сєвєродонецьку на території військової частини А0206 відкрили меморіальний знак медикам, які загинули, виконуючи військовий обов’язок в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил з 2014 по 2020 роки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони були янголами-охоронцями для наших військових, рятували їх життя, та так сталося, що під час виконання завдань, віддали свої. Хочу подякувати батькам цих хлопців та дівчат, медичних працівників, – вони народили і виховали Героїв України. Упевнений, що багато українських воїнів завжди будуть вдячні цим лікарям. Слава Україні!», – наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай під час відкриття меморіального знаку.

У Сєвєродонецьку відкрили меморіальний знак медикам, які загинули в АТО і ООС / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

До заходу також долучилися заступник командувача Медичних Сил ЗСУ полковник медичної служби Сергій Халік, керівник військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Олександр Стрюк та начальник госпіталю полковник Андрій Телефанко.

Зранку голова облдержадміністрації Сергій Гайдай узяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України Олександру Радієвському в Сєвєродонецьку.

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Пам’ять загиблих захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання.

Військова частина А0206 є єдиним лікувальним закладом Збройних Сил України на території Луганської області.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.