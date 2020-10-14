У Вінниці відкрили виставку «Проти Голіафа» про діячів ОУН-УПА

У Вінниці до Дня захисника України відкрили історичну виставку «Проти Голіафа» про діячів УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив головний спеціаліст Центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Олексій Серветнік.

«Виставка «Проти Голіафа» - це планшетна експозиція, вона розповідає про жінок і чоловіків з УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам. Завдяки їм на мапі світу зараз є вільна Україна, - такий підсумок боротьби УПА та підпілля ОУН. Презентуємо її у Вінниці саме сьогодні, присвятивши до Дня захисника України», - повідомив Серветнік.

У Вінниці презентували виставку «Проти Голіафа» / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

За його словами, виставка «Проти Голіафа» - це проєкт Українського інституту національної пам’яті. Вона розповідає про знакових особистостей УПА та підпілля ОУН. Зокрема, про Степана Бандеру, який не зламався в нацистському концтаборі і не відкликав Акт відновлення Української держави, і Романа Шухевича, який 7 років очолював УПА в найбільших її зіткненнях з радянським режимом.

В експозиції також представлені матеріали про Василя Галасу – автора ідеї «Великого рейду» в Західну Європу, щоб пробити залізну інформаційну завісу, в Василя Кука, який розбудовував ОУН у східній Україні та зберіг кадри підпілля після загибелі Шухевича. Залишені ним на допитах свідчення зафіксували справжню історію УПА, однак генерал не розповів ворогу ні про кого, хто ще залишався у підпіллі.

Також на виставці можна дізнатися про одного із лідерів Норильського повстання, яке пришвидшило кінець ГУЛАГу Євгена Грицяка, організаторку Українського Червоного Хреста Катерину Зарицьку, бойову командирку, котра ще зі шкільної лави пішла в армію і особисто брала участь у боях Ірину Тимочко-Камінську та про Іллю Оберишина, який 40 років провів у підпіллі, вийшовши тільки після референдуму за незалежність 3 грудня 1991 року.

Експонується виставка «Проти Голіафа» на Європейській площі у центрі Вінниці.

Як повідомлялося, День захисника України - державне свято, встановлене 14 жовтня 2014 року указом Президента України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Цим же указом скасовано указ Президента України від 1999 року про святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.