У Закарпатській ОДА відкрилася виставка, присвячена ОУН-УПА

У Закарпатській ОДА розгорнули виставку про долі видатних діячів ОУН та УПА, які протистояли відразу двом тоталітарним режимам.

Виставку під назвою «Проти Голіафа» підготували в Українському інституті національної пам'яті, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Закарпатської ОДА.

“У Закарпатській ОДА стартувала виставка про долі видатних чоловіків та жінок - діячів з ОУН та УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам, виставка має назву "Проти Голіафа", її розгорнули в атріумі Закарпатської ОДА”, - йдеться в повідомленні.

Виставка «Проти Голіафа» в Закарпатській ОДА / Фото: carpathia.gov.ua

Дев’ять інформаційно-просвітницьких стендів містять унікальні фотографії, надані архівом Центру досліджень визвольного руху, Галузевим державним архівом СБУ, архівом Польського інституту національної пам'яті, архівом Організації українських націоналістів (Лондон).

Серед представлених постатей - Роман Шухевич, який сім років очолював УПА в найбільших її боях з радянським режимом, Василь Галаса - автор ідеї "Великого рейду” в Західну Європу з метою пробити залізну інформаційну завісу, Катерина Зарицька - організаторка Українського Червоного Хреста та інші.

Як повідомляється, виставка діятиме протягом двох тижнів, ознайомитися з експозицією можуть усі охочі.