У Рівному відкрили виставку «Проти Голіафа» про діячів ОУН-УПА
Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
«Сьогодні, 12 жовтня, напередодні Дня захисника України в обласному краєзнавчому музеї запрацювала виставка «Проти Голіафа». Експозиція виставки розповідає про вибір та рішення восьми осіб, які мали вплив на історію українського визвольного руху, а саме Степана Бандери, Романа Шухевича, Василя Галаса, Василя Кука, Євгена Грицяка, Катерини Зарицької, Ірини Тимочко-Камінської та Іллі Оберишина», - йдеться у повідомленні.У Рівному відкрили виставку «Проти Голіафа» про діячів ОУН-УПА/Фото: rv.gov.ua
Зазначається також, що виступ невеликої Української повстанської армії проти двох найсильніших тоталітарних держав викликає аналогії з біблійним сюжетом. "Вибір підняти зброю водночас і проти нацистів, і проти більшовиків не був питанням воєнної стратегії. Це був вибір між померти, або померти у боротьбі. У серці кожного із них була віра за взірцем біблійного Давида», - розповів завідувач відділу нової та новітньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею Ігор Марчук.
Як повідомлялось, напередодні Дня захисників України вікна інформаційної агенції Укрінформ прикрасив проєкт «Проти Голіафа» — про жінок і чоловіків з УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам.
Символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. Цього ж дня країна відзначає державне свято День захисників України. Виставку відкрили саме до цієї дати.
Фото: rv.gov.ua