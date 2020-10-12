Виставку про діячів ОУН-УПА відкрили у Рівненському обласному краєзнавчому музеї.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Сьогодні, 12 жовтня, напередодні Дня захисника України в обласному краєзнавчому музеї запрацювала виставка «Проти Голіафа». Експозиція виставки розповідає про вибір та рішення восьми осіб, які мали вплив на історію українського визвольного руху, а саме Степана Бандери, Романа Шухевича, Василя Галаса, Василя Кука, Євгена Грицяка, Катерини Зарицької, Ірини Тимочко-Камінської та Іллі Оберишина», - йдеться у повідомленні.

У Рівному відкрили виставку «Проти Голіафа» про діячів ОУН-УПА/Фото: rv.gov.ua

Зазначається також, що виступ невеликої Української повстанської армії проти двох найсильніших тоталітарних держав викликає аналогії з біблійним сюжетом. "Вибір підняти зброю водночас і проти нацистів, і проти більшовиків не був питанням воєнної стратегії. Це був вибір між померти, або померти у боротьбі. У серці кожного із них була віра за взірцем біблійного Давида», - розповів завідувач відділу нової та новітньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею Ігор Марчук.

Як повідомлялось, напередодні Дня захисників України вікна інформаційної агенції Укрінформ прикрасив проєкт «Проти Голіафа» — про жінок і чоловіків з УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам.

Символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. Цього ж дня країна відзначає державне свято День захисників України. Виставку відкрили саме до цієї дати.

Фото: rv.gov.ua