Україна очікує відновлення на могилі вояків УПА під Перемишлем списку загиблих - Зеленський

Україна очікує, що на меморіальній плиті на могилі вояків УПА на горі Монастир неподалік польського міста Перемишля буде відновлено повний список загиблих українців.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільному з Президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава держави зазначив, що у ході зустрічі Президенти України та Польщі торкнулися і надзвичайно чутливого для обох країн питання спільної історичної пам'яті. За словами Зеленського, це непростий шлях, однак важливо, що сторони готові долати його разом і робити взаємні кроки назустріч.

"Раніше з українського боку були вирішені питання дозволів на пошукові роботи для польських науковців та археологів, а у Польщі на горі Монастир реконструйовано пам'ятну плиту на українській братській могилі. Упродовж п'яти останніх років це місце пам'яті було у понівеченому стані. Я особисто просив пана Президента вирішити це питання, і це було зроблено. У подальшому ми очікуємо на відновлення на цій могилі повного списку імен загиблих українців", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, у Польщі на могилі вояків УПА на горі Монастир неподалік Перемишля замість повністю знищеної в січні 2020 року меморіальної плити встановлено нову, проте з відмінними написами. На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: “Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року”. На попередній меморіальній плиті, яка була дещо більшою за розмірами, був напис “Вони полягли за вільну Україну” і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

На горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Вандали розбили меморіальну плиту на могилі у 2015 році, а повністю знищили її в січні цього року.

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Загалом упродовж 2014-2020 років на Півдні Польщі було знищено та спаплюжено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.