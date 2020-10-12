Україна планує наступного року відкрити генконсульство у Вроцлаві

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відкриття нового генерального консульства України у Вроцлаві (Польща) і сподівається, що воно запрацює вже в наступному році.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві 12 жовтня.

"Україна прагне забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку. Зокрема, українцям, що перебувають саме у Республіці Польща. А тому я ухвалив рішення про відкриття нового генерального консульства у місті Вроцлав і очікую, що воно запрацює вже у наступному році", - зазначив Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 11-13 жовтня перебувають з офіційним візитом в Україні.

Президент Володимир Зеленський відвідував Польщу з робочим візитом 26-27 січня.

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Анджей Дуда відвідав Україну в 2017 році, тоді він побував у Харкові.

У липні Дуду обрали Президентом Польщі на другий термін. Свій перший закордонний візит у другій президентській каденції Дуда здійснив до Італії та Ватикану, другу закордонну поїздку здійснює в Україну.