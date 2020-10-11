У Польщі на зруйнованій могилі вояків УПА встановили плиту з новими написами

У Польщі на могилі вояків УПА, що на горі Монастир неподалік Перемишля, замість повністю знищеної в січні 2020 року меморіальної плити встановлено нову, з іншими написами.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, ймовірно, її встановлено за останніх кілька днів.

На гранітній плиті тепер викарбовано напис польською та українською мовами: “Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року”.

На попередній меморіальній плиті, яка було дещо більшою за розмірами, був напис “Вони полягли за вільну Україну” і вказано імена, прізвища та рік народження усіх 62-ох загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Вандали розбили меморіальну плиту на могилі у 2015 році, а повністю знищили її в січні цього року.

Читайте також: Дуда їде в Україну. Чого чекати від візиту? Загалом упродовж 2014-2020 рр. на території Республіки Польща було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму щодо 9 українських пам’ятників та місць поховань. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.

Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.

У неділю президент Польщі Анджей Дуда розпочинає триденний офіційний візит в Україну. Серед тем, які обговорюватимуться, будуть і складні історичні питання. Під час візиту планується, зокрема, проведення переговорів між очільниками Інститутів національної пам’яті України і Польщі Антоном Дробовичем і Ярославом Шареком.