Президент Польщі розпочинає триденний візит в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою розпочинають у неділю триденний офіційний візит в Україну, під час якого вони побувають в Києві та Одесі.

Про це повідомив глава політичного кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Укрінформ з посиланням на канцелярію президента Польщі.

Візит Дуди розпочнеться у неділю ввечері з відвідання польської частини Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” у 80-ту річниці Катинського злочину. Польський лідер також покладе символічний кошик з колосками пшениці під пам’ятником жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, а також запалить свічку біля хреста Героям Небесної Сотні.

У понеділок відбудеться політична частина візиту. Дуда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. За словами Щерського, переговори стосуватимуться двосторонніх відносин, євроатлантичних прагнень України, а також безпекових питань в регіоні, зокрема на сході України та Білорусі.

Міністр канцелярії президента РП зазначив, що темою переговорів будуть також історичні питання. Зокрема, у Києві проведуть переговори голови інститутів національної пам’яті двох країн Антон Дробович і Ярослав Шарек.

Третій день візиту Дуди буде присвячений економічним питанням. У присутності президентів буде підписано дві угоди.

За словами Щерського, перша угода стосуватиметься доступу польської державної нафтогазової компанії PGNiG до приватизації в енергетичному та газовому секторах України. Водночас в Одесі буде підписано угоду про співпрацю між портами в Одесі та Гданську.

“Україна як держава, яка не є членом ЄС, не може у повній мірі брати участь в ініціативі Трьох морів, бо вона обмежена лише країнами-членами Спільноти. Завдяки двостороннім угодам, ми докладаємо український елемент до широкої концепції співпраці в нашому регіоні”,- зазначив Щерський.

Разом з Президентом Польщі в Україну прибуде також міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик.

У Києві Дуда візьме участь у відкритті на території посольства РП в Києві пам’ятника легенді “Солідарності”, етнічній українці Анні Валентинович. В Одесі Дуда покладе квіти до меморіальної дошки експрезидентові Польщі Лєху Качинському.

Фото: ОП