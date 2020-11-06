У Харкові відкрили пам’ятник полковнику УНР Болбочану

Пам’ятник-погруддя полковнику УНР Петру Болбочану відкрили у військовій частини №3017 Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії в Харкові.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова правління громадської спілки "Творче патріотичне об’єднання "Музичний батальйон" (Київ) генерал-майор Держприкордонслужби Валерій Суботін.

"Пам’ятник-погруддя видатного військового діяча Української народної республіки полковника Петра Болбочана роботи скульпторів Михайла Горлового та Олександра Фурмана відкрито у штабі військової частини, де також встановлено бойовий прапор бригади та прапор України. Ідею спорудити погруддя висунув історичний клуб "Холодний Яр", а реалізацію взяв на себе наш "Музичний батальйон" за підтримки низки націоналістичних організацій", - зазначив Суботін.

За словами Суботіна, створення та відкриття пам'ятника Петру Болбочану відбулось в рамках реалізації проєкту "Українська історія в камені". Кошти пожертвували українці з різних країн світу. Ініціатор створення пам'ятника, президент історичного клубу "Холодний Яр" Роман Коваль ще у 2015 році зібрав чималу суму, потім знайшов однодумців серед художників. Всього за три місяці вони створили ескіз і зробили погруддя з гіпсу.

"Місце розміщення пам’ятника у військовій частині №3017 обрано не випадково: 15 жовтня цього року їй присвоєне ім’я цього видатного полководця часів УНР. Це вже другий пам’ятник Петру Болбочану в Україні, а перший - бронзовий - ми відкрили 5 жовтня у Києві до дня народження полководця", - додав Суботін.

Петро Болбочан (1883-1919) – український військовий діяч, полковник армії УНР, очільник операції визволення Криму від більшовиків та взяття під контроль Чорноморського флоту. Був заарештований за критику непослідовної політики уряду УНР, засуджений воєнно-польовим судом та розстріляний.