У Києві відкрили пам'ятник полковнику армії УНР

У сквері в центрі Києва відкрили пам'ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану.

Як передає кореспондент Укрінформу, церемонія відкриття відбулась 4 жовтня у сквері імені Болбочана на вулиці Січових стрільців.

Відкриття пам`ятника Петрові Болбочану у Києві / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

"Сьогодні знаковий момент, тому що це предметне, матеріальне втілення пам'яті в міському просторі. Ми бачимо, що українські герої поступово займають своє місце в нашому житті фізично і реально", - сказав голова Українського інституту національної пам’яті Атон Дробович під час церемонії відкриття.

Він зазначив, що Болбочан є видатною постаттю та людиною, яка "асоціюється зі славою української зброї, славою Києва і славою Української Народної Республіки". За словами Дробовича, символічним є те, що пам'ятник Болбочану встановлено в сквері, де колись було розташовано погруддя Станіслава Косіора – людини, причетної до організації Голодомору та вбивства мільйонів українців. "Я радий, що декомунізація триває. І декомунізація триває не тільки в якомусь неконструктивному, руйнівному сенсі, але і відбувається будівництво й відновлення сенсів, які стають для нас знаковими, які зміцнюють нас як громаду, які зміцнюють нас як суспільство", - відзначив Дробович.

Створення та відкриття пам'ятника Петру Болбочану відбулось в рамках реалізації проєкту "Українська історія в камені". За словами керівниці проєкту Оксани Пономарьової, на пам'ятник Болбочану пожертвували кошти українці з різних країн світу: Швейцарії, США, Польщі та Росії. Пам'ятник створили скульптури Михайло Горловий та Олександр Фурман. Ідея пам'ятника належить історичному клубу "Холодний Яр".

Пономарьова зазначила, що загалом в рамках проєкту планується встановити ще два пам'ятники: пам'ятник Княгині Ользі в Ізмаїлі та пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.

Петро Болбочан (1883-1919) – український військовий діяч, полковник армії УНР, очільник Кримської операції зі звільнення Криму від більшовиків і узяття під контроль Чорноморського флоту. Був заарештований через критику непослідовної політики уряду УНР, засуджений воєнно-польовим судом та розстріляний. На момент виконання вироку полковнику було 35 років.