Пам'ятник відкрили з нагоди 150-річчя від дня народження Ганді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей пам'ятник перший подібний в Україні. Він є прикладом і символом тої дружби, яка існує між Індією та Україною. А також її процвітання... Махатма Ганді своїм прикладом та своїми настановами показав нам багато чого у цьому світі. Перше питання, яке я задаю собі, коли думаю про нього, це те, наскільки він сьогодні важливий та яка його роль у сьогоднішньому світі. Я вважаю, що його роль буде лише зростати", - сказав посол Індії в Україні Партха Сатпатхі.

У Києві відкрили пам’ятник Махатмі Ганді / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Він зазначив, що вже пройшло 70 років після смерті Махатми Ганді, проте він залишається прикладом для наслідування по всьому світу. За його словами, життя Ганді є історією героїчних зусиль започаткування цінностей ненасилля та правди у людському житті.

Під час відкриття пам'ятника перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова додала, що цей день є дуже особливим як для України, так і для Індії. За її словами, сигнал Ганді є дуже зрозумілим - це мир, який, зокрема, Україні на сьогоднішній день потрібен як ніколи.

Простір навколо пам’ятника буде названо “Оазис миру” на честь філософії Махатми.

Як повідомлялося, світове співтовариство 2 жовтня відзначає Міжнародний день ненасильства. Цей День був проголошений на 62-й сесії Генеральної асамблеї ООН і відзначається щороку в день народження Махатми Ганді (1869-1948 рр.), одного з керівників руху за незалежність Індії, основоположника філософії та стратегії ненасилля.