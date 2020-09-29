Скульптуру "Гірка пам’ять дитинства", яку вандали намагалися зруйнувати, повернули до експозиції Музею Голодомору після реставрації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під час реставрації одного з головних символів музею було реконструйовано п’єдестал, створено табличку та ліквідовано незначні пошкодження.

""Дівчинка з колосками" стала символом не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу. Її копії існують у декількох державах. На цей акт вандалізму відреагував не тільки Світовий конгрес українців, а й багато відомих людей поза межами України. Поки ми живі, мусимо пам'ятати. Це символ того, що сталося з української нацією у 32-33 рока. Це символ тих, у кого забрали дитинство", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він висловив сподівання, що поліція знайде тих, хто вчинив акт вандалізму.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що пошук винних продовжується, та попередив, що відтепер територія музею перебуває під ретельним відеонаглядом із записом.

"Ми продовжуємо пошук покидьків, які спаплюжили скульптуру дівчинки. Сподіваюся, що ми їх знайдемо. Ніхто не має права чинити такі дії проти символів української пам'яті", - наголосив Геращенко.

Реставровану "Дівчинку з колосками" повернули до Музею Голодомору / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Віцепрезидент Світового конгресу українців Сергій Касянчук підкреслив, що новина про цей акт вандалізму знайшла відгук по усьому світі.

"Усі були дуже схвильовані, бо це насправді дуже боляче та тяжко вразило українців. Цей акт вандалізму - це спроба знищення символу. Десятками років намагаються знищити та стерти із нашої пам'яті всі спогади та усі свідчення про цей злочин, про цей геноцид. А відновлення цього пам'ятника - це один з уроків відновлення нашої пам'яті", - сказав він.

Генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк нагадала, що у ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру на території Національного музею Голодомору-геноциду. Серйозних ушкоджень скульптурі не завдали.

Як повідомлялося, на акт вандалізму відреагував Президент України, закликавши поліцію провести необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та доповісти про перебіг розслідування.

Поліція попередньо кваліфікувала пошкодження "Дівчинки з колосками" біля Музею Голодомору як хуліганство.

Ця скульптура – символ пам’яті про 3,5 мільйони дітей, убитих голодом під час геноциду української нації, а також тих, хто вижив у 1932–1933 роках, але не мав дитинства. Дівчинка тримає в руках 5 колосків, що нагадують про постанову від 7 серпня 1932 року "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності".