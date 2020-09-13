У Луцьку в День міста відкрили пам’ятник Анні Київській

12 вересня в Луцьку, під час святкування 935-ї річниці від дня заснування міста, відбулося урочисте відкриття другого в Україні пам’ятника Анні Ярославні - княжні Київській, королеві Франції.

З цієї нагоди місто вперше відвідав посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ця церемонія дала мені чудову нагоду вперше приїхати до прекрасного міста Луцька. Я дуже бажаю, щоб цей пам’ятник Анні Київській став символом зміцнення відносин між Україною і Францією. У ті давні часи, навіть важко уявити, якою була подорож цієї молодої дівчини, котра виїхала з Києва і перетнула всю Європу, залишила Україну, щоб одружитися з королем Франції на іншому боці континенту. Вона була могутньою жінкою в авангарді своєї історично епохи, вона уособлює тісний унікальний зв'язок між нашими двома країнами», - зазначив посол.

У Луцьку з нагоди Дня міста відкрили пам'ятник Анні Київській / Фото: Людмила Гринюк

Як повідомлялося, минулого року за сприяння міжнародного фестивалю Anne de Kyiv Fest лучани мали можливість переглянути спектакль «Едігна, донька Анни Київської та Генріха І». По завершенню вистави громада Києва подарувала громаді Луцька пам’ятник Анні Київській, королеві Франції, донці князя Ярослава Мудрого.

Цей пам’ятник має стати ще однією віхою проєкту «Шлях королеви». Вперше пам’ятник Анні Київській з’явився в 2016 році у Києві, потім у бельгійському місті Арлон, також в польському Кракові, французьких Версалі та Тулузі.