У Києві презентували масштабний мистецький проєкт відзначення 1075-річчя від початку правління княгині Ольги.

Ініціативу представили організатори на пресконференції "1075-ліття від початку правління в Києві княгині Ольги. VI Міжнародний фестиваль мистецтв "Anne de Kyiv Fest" одночасно відбудеться в Києві, Луцьку та Дніпрі" в Укрінформі.

"Дві основні наші глобальні події можна буде побачити 12 вересня, у партнерстві з Укрінформом ми проводимо трансляцію о 17-й годині відкриття пам’ятника, там буде дуже багато цікавих сюрпризів, а також церемонію відкриття пам’ятника в Луцьку в рамках Дня міста, де буде посол Франції в Україні. Того ж дня о 20-й годині можна буде бачити пряму трансляцію з Дніпра балету Євгена Станковича "Княгиня Ольга" так само на платформі Укрінформу, і цілий день на Михайлівській площі ми показуватимемо балет частинами", – розповів головний куратор Міжнародного фестивалю мистецтв "Anne de Kyiv Fest" Федір Баландін.

Через карантинні обмеження він попросив не створювати ажіотажу на місці події. На Михайлівській площі не буде масових заходів, а влаштують відеоінсталяцію на великому екрані, яку також можна спостерігати онлайн, не виходячи з дому.

Баландін нагадав, що спеціальними гостями фестивалю цьогоріч стали Луцьк і Дніпро, і пояснив, чому "Anne de Kyiv Fest" звернувся до постаті княгині Ольги.

"Цього року, як і минулого, ми почали орієнтуватися на рідню Анни Київської. Якщо минулого року головним героєм нашого фестивалю був Ярослав Мудрий – батько, то нинішнього року ми звернули увагу на прапрабабцю Анни Київської – княгиню Ольгу. І наймасштабніший проєкт останніх років, присвячений княгині Ользі, – це балет Дніпровського академічного театру опери та балету "Княгиня Ольга", – зазначив Баландін.

Фестиваль до 1075-річчя від початку правління княгині Ольги проведуть у трьох містах / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Художниця-постановниця балету "Княгиня Ольга" Дніпровського академічного театру опери та балету Дар'я Біла розповіла про масштабність танцювальної вистави, в якій задіяно 200 артистів.

"Надзвичайно важкий, складний, але цікавий драматичний твір, дуже незвичайний, сповнений особистістю княгині Ольги, її переживаннями. У балеті незвичайні сценічні рішення, дуже гарні актори, складна музика, дуже багато костюмів, декорацій. Він такий історичний і фантазійний", – розповіла Біла.

Як вважає директорка департаменту культури КМДА Діана Попова, присвячений видатній постаті княгині Ольги фестиваль "Anne de Kyiv Fest" – значна подія в культурному житті столиці.

"Фестиваль "Anne de Kyiv Fest" став дуже важливим в культурній палітрі міста, приділяючи таку увагу нашим історичним надбанням. І ми всі розуміємо, що постаті й Анни Київської, і Ярослава Мудрого, і всієї великої родини в історичній ретроспективі впливали так чи інакше на всі європейські події", – зазначила Попова.

Вона нагадала, що скульптуру Анни Київської встановлено у столиці на Львівській площі, на її честь названо сквер. Крім того, на шляху князівни, яким вона рухалася до Парижа, в п’ятьох європейських містах їй встановлено пам’ятники. А тепер присвячений Анні Київській монумент з'явиться і в Луцьку.

"Я тішуся тим, що попри всі обставини, карантинні обмеження ми видозмінюємо наш фестиваль і продовжуємо рух нашої королеви", – наголосила представниця столичної влади.

Водночас директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк наголосив на міжнародній популярності, якої вдалося досягти фестивалю "Anne de Kyiv Fest" в межах святкування Дня Європи в Україні.

"Нам вдалося це зробити, і це мало настільки потужний синергетичний ефект. Показником цього є цікавість наших іноземних партнерів. Щороку було щонайменше 15 представників посольств, а це були здебільшого посли європейських держав. Про фестиваль "Anne de Kyiv Fest" знають і його поважають не тільки в Україні, але й в усіх європейських країнах", – зауважив Лелюк.

VI Міжнародний фестиваль мистецтв "Anne de Kyiv Fest" відбудеться 12 вересня за підтримки столичної влади та стартуватиме одночасно в трьох містах: Києві, Луцьку і Дніпрі. Ця масштабна мистецька подія поєднує в собі кілька важливих дат історії України-Руси: 1075-ліття від початку правління в Києві княгині Ольги, День Луцька та День Дніпра.

12 вересня з нагоди 935-річчя Луцька урочисто відкриють пам’ятник Анні Київській. Скульптуру презентували кияни в межах пан’європейського проєкту "Шлях Королеви". Церемонію відкриття пам’ятника та скверу, присвячених Анні Київській, побачать і кияни: у прямому ефірі та на спеціальній аудіовізуальній інсталяції на Михайлівській площі. Напередодні Київська міська рада ухвалила рішення, підготовлене департаментом суспільних комунікацій, про присвоєння скверу на Львівській площі (м. Київ) імені Анни Київської.

Масштабною імпрезою привітають із 244-літтям і Дніпро. За ініціативи фестивалю "Anne de Kyiv Fest", Дніпровський академічний театр опери та балету відновив легендарний балет Євгена Станковича "Княгиня Ольга", який 12 вересня можна буде подивитись online на декількох web-ресурсах. Також він стане частиною аудіовізуальної інсталяції на Михайлівській площі (біля пам’ятника київській княжні). Трупа театру готувалась до виступу в Києві, але через карантинні обмеження балет продемонструють online з Дніпра на кількох загальнодоступних платформах. Завершиться святкування показом відомого фільму Юрія Іллєнка "Легенда про княгиню Ольгу", дубльованого українською мовою.