У Херсоні під час ГогольFest прозвучала опера-реквієм "IYOV"

У Херсоні під час ГогольFest 6 вересня на сцені обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша прозвучала опера-реквієм "IYOV", що увійшла до 10 найкращих оперних вистав світу за версією конкурсу Music Theatre Now.

Далі оперу почують глядачі ГогольFest у Фастові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Театр імені Куліша - це театр з неймовірною природною акустикою. І вона допомагала звучати цій опері з новою силою і насправді тут навіть техніки не так багато треба було, щоб озвучити цей простір, який резонує. Це чудове приміщення і дійсно приємно у ньому грати», - зазначив, відповідаючи на запитання кореспондента агентства після закінчення вистави соліст формації Нова опера Андрій Кошман.

За його словами, ГогольFest «зшиває» Україну, намагається показати сучасне мистецтво з різних частин країни в одній точці. І саме в цій точці відбувається синергія української культури.

Фестиваль також «довозить» до глядача у регіони якісне світове мистецтво, познайомитися «вживу» з яким глядачі за інших обставин просто не мають можливості. Кошман зазначив , що ситуація з коронавірусом вносить корективи, наразі закордонні проєкти не можуть приїхати в Україну, тому представляють більше української програми.

"Але ось наша солістка Олександра Мельє долетіла з Парижа ще в серпні і зараз тут, бо наступний ГогольFest буде у Фастові – 19-20 вересня, і також буде виконуватися "IYOV", - розповів він.

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Через карантин, додав Кошман, у межах країни відбувається консервація культури «в собі», проте, водночас, з’являються нові проєкти та триває пошук нових форм і підходів, які дозволяють «достукатися» до глядача.

Що стосується "IYOV", то, на переконання митця, через цю виставу частина глядачів вперше відкриває для себе оперу. Щодо закидів про те, чи можна назвати "IYOV" оперою, то наразі сумнівів вже немає, адже вона отримала світове визнання.

"Сучасна опера звучить саме так. Уже ніхто не пише таку музику, як писав Верді, Пучіні, це було в XIX столітті, в XX столітті була своя опера, у XXI столітті – новий виток розвитку", - зазначив соліст.

Як уточнюють організатори фестивалю, "IYOV" – містично-театральне дійство від режисера Влада Троїцького та композиторів NOVA OPERA Романа Григоріва та Іллі Разумейка.

В його основі - книга Йова. Це історія людського відчаю, жертовності та пошуку себе.

"IYOV" - це новий підхід до роботи з голосом, звуком, світлом.

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Препарований рояль стає повноцінним героєм постановки. У нього співають, кричать і шепочуть. Завдяки нетиповим прийомам гри та використанню ударних інструментів, рояль перетворюється на справжній симфонічний оркестр, а часом – навіть на генератор електронних звуків.

Драматургію музичного перфомансу засновано на контрастній компіляції речитативів (в них використані фрагменти з українського перекладу книги Йова) та музичних номерів, написаних на латинські тексти Реквієму.

Проєкт вперше було представлено на головній сцені фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest у вересні 2015 року. У 2016 році оновлену версію опери неодноразово виконували в Данії, Україні та Польщі. У 2017 - у Віденській філармонії, а також Македонській національній опері. У 2018 році "IYOV" з успіхом 5 разів виконали на фестивалі сучасної опери PROTOTYPE у Нью-Йорку, а також неодноразово у Нідерландах та Франції.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні 4-6 вересня вперше відбувся Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest. Один із його концертів глядачі побачили лише з човнів, інший – з балконів готелю.

Фото: Ігоря Бойченка