Гогольfest у Херсоні відкрили вечірнім шоу на Трофейному мосту

У Херсоні на Трофейному мосту пізно ввечері у п’ятницю, 4 вересня, перформансом зі світловим шоу «І корабель пливе…» розпочався Гогольfest.

За цим дійством спостерігали глядачі на човнах та катерах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цій локації був буревій, шторм, довелося відключити апаратуру, для її налаштування потрібно було витратити хоча б півтори години. Ми вирішили, що не будемо змінювати час відкриття заходу, а зробимо його як фонограмне шоу», - розповів журналістам по закінченні заходу директор Гогольfest Макс Демський.

У Херсоні над Дніпром стартував Гогольfest / Фото: DreamГогольfest2020

Відкриття фестивалю відбувалося на Трофейному мосту, у «тiлi» якого - затоплена нiмецька баржа, тут створили унікальну сцену спеціально для Гогольfest у вигляді корабля. Під час відкриття відбулося фаєр-шоу від херсонської циркової студії Jin Roh.

Гурт «Даха Браха», що, як планувалося, мав виступити на мосту, херсонці все ж почують «наживо» 6 вересня і на іншій локації - біля готелю «Фрегат», це буде годинний концерт, повідомив Демський.

Він також зазначив, що організатори фестивалю не знають, скільки човнів було на воді біля мосту і скільки людей спостерігали за шоу, адже глядачі мали самі потурбуватися про те, як дістатися до локації по воді.

Журналісти також не мали можливості порахувати кількість таких «глядацьких майданчиків» - човнів, бо концерт розпочався пізно ввечері. Ближче до сцени через погодні умови змогли підійти невеликі човни. Треба зазначити, що глядачі дізналися про те, що шоу відбувається без гурту «Даха Браха» уже при кінці заходу.

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Як підкреслюють організатори фестивалю, його заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог, саме тому відкриття фестивалю вирішили провести на воді, де природнім шляхом можна зберігати дистанцію.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні журналістам показали кілька локацій та залаштунки Міжнародного мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest, що проходить у місті 4-6 вересня. Один із концертів глядачі зможуть побачити лише з човнів, інший – з балконів готелю. Також серед локацій - Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. Куліша та креативний простір Urban CAD.