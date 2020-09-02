У Херсоні показали закулісся Dream ГогольFest

У Херсоні журналістам під час престуру показали кілька локацій та закулісся Міжнародного мультидисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest, що відбудеться у місті 4-6 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фестиваль ГогольFest, окрім того, що декларує всілякі види мистецтв, вибудуваний драматургічно, і людина, яка потрапляє з першої події і проходить цей шлях до останньої події, отримує, після проходження по цій драматичній лінії, можна сказати, катарсис", – зазначив директор ГогольFest Макс Демський.

Як нагадав директор Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр Книга, у театрі у межах фестивалю покажуть оперу-реквієм "Йов". Він назвав це потужною подією. Також на сцені театру буде "Make up" – музично-документальна вистава актрис Dakh Daughters Band.

А на площі перед театром представлять прем’єру опери просто неба "Take off" від Влада Троїцького та формації Nova Opera. Організатори використають фасад театру, арки, його балкони, інтегруючи виставу, яка створюється, саме під фестиваль у Херсоні.

"Плюс це сучасні молоді виконавці сучасної опери, також ми працюємо з місцевою командою, яка долучиться з цирковими елементами. Це безкоштовна подія, ми організуємо безпечний простір", – зазначив куратор міжнародних зв'язків ГогольFest Андрій Палатний.

Закулісся Dream ГогольFest / Фото6: Ірина Староселець, Укрінформ

Через посилення карантину організатори створять на площі перед театром партер, куди будуть пропускати глядачів – кожен з них має бути обов’язково у медичній масці.

Ще одна локація фестивалю у Херсоні – креативний простір Urban CAD. Тут, зокрема, представлять тотальну інсталяцію "Сни Гекати", що складається з робіт багатьох художників, створених саме для Dream ГогольFest. Вона буде відкритою впродовж фестивалю в межах візуальної програми. В Urban CAD на глядачів фестивалю чекають перформативні програми, тут готують нічну музичну сцену.

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Фестиваль відбудеться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), його партнерами стали Херсонська ОДА, міська рада.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні 4-6 вересня вперше відбудеться Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest. Один із його концертів глядачі зможуть побачити лише з човнів, інший – з балконів готелю.