В Бухаресті відбувся перший фестиваль української пісні «Червона ружа трояка»
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку СУР в Фейсбуці.
Головною метою заходу є популяризація української культури, зазначив голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста у вітальному слові до учасників та гостей фестивалю.
Шанувальники української культури насолоджувались чудовим виконанням вокального гурту, який діє при Сучавській філії СУР (керівник вчителька Зірка Янош), а також красою українських народних костюмів.
У рамках фестивалю відбувся концерт Ніку Нікушора, який підкорив публіку своїм голосом та гітарою, виконуючи як старовинні румунські пісні, так й нові композиції.
Пісні з румунського фольклору виконала актриса Магдалена Беческу.
Перший секретар посольства України в Румунії Світлана Приходько подякувала СУР за збереження та продовження українських традицій та побажала довгого життя фестивалю.
Організатори висловили вдячність учасникам фестивалю «Червона ружа трояка» та вручили їм грамоти.
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці