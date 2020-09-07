В Бухаресті відбувся перший фестиваль української пісні «Червона ружа трояка»

Перший фестиваль української пісні «Червона ружа трояка», організований Бухарестською філією Союзу українців Румунії (СУР), відбувся в суботу в столиці Румунії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку СУР в Фейсбуці.

Головною метою заходу є популяризація української культури, зазначив голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста у вітальному слові до учасників та гостей фестивалю.

Шанувальники української культури насолоджувались чудовим виконанням вокального гурту, який діє при Сучавській філії СУР (керівник вчителька Зірка Янош), а також красою українських народних костюмів.

У рамках фестивалю відбувся концерт Ніку Нікушора, який підкорив публіку своїм голосом та гітарою, виконуючи як старовинні румунські пісні, так й нові композиції.

Пісні з румунського фольклору виконала актриса Магдалена Беческу.

Як зазначається, вітання проводу Союзу українців Румунії та голови організації і депутата румунського парламенту Миколи Мирослава Петрецького передав перший заступник голови СУР Богдан Мойсей. Він висловив сподівання, що фестиваль набуде більше обертів та ввійде в історію Союзу українців Румунії.

Перший секретар посольства України в Румунії Світлана Приходько подякувала СУР за збереження та продовження українських традицій та побажала довгого життя фестивалю.

Організатори висловили вдячність учасникам фестивалю «Червона ружа трояка» та вручили їм грамоти.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці